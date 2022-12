Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 19 dicembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 19 dicembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 19 dicembre 2022. Leggere per sapere e capire.

L’industria chiede aiuto. Riuniti consulto a Fiuggi gli imprenditori dell’Unione Industriale avvertono: lo sviluppo s’è fermato. La provincia ha bisogno di infrastrutture e servizi. Parole allarmate per la gravissima crisi della Ciociaria. Il presidente Augusto Pigliacelli invita la classe politica a collaborare.

Protesti bancari, forte balzo. I titoli a più alto rischio di insolvenza sono le cambiali, seguite da tratte e assegni. Lo scorso anno non onorati debiti per 152 miliardi. Tra il 1986 ed il 1991 la dinamica dei protesti è sensibilmente cresciuta, aumentando nella misura del 69 per cento. La Ciociaria, nell 1991, era al 23° posto, nella graduatoria stilata tra le province italiane in base al valore degli insoluti.

SETTEFRATI / Uccise l’anziana moglie che lo aveva lasciato: condannato a vent’anni. L’imputato, di 75 anni, è stato anche punito per aver ferito il cugino della donna, Carmelo Bernardelli. Ieri, al termine della settima udienza, i parenti della vittima sono scoppiati in lacrime.

Scoppia la pace tra Dc e Alatri futura. Colpo di scena a pochi giorni dalle elezioni comunali. Sembra sfumare l’alleanza tra democristiani, Alternativa e Psdi. Si prospetta un ritorno in auge dell’ex sindaco Tagliaferri.

CALCIO / Il ponte verso il primato. I gialloblu anticipano e inseguono l’alta classifica sul campo del Pontevecchio. La Viterbese in Umbria a caccia del bis in trasferta. Il successo di Civitavecchia ha ricaricato l’ambiente. La formazione umbra vanta però in casa un buon ruolino di marcia.