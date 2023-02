Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 20 febbraio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 20 febbraio 2023

ACCADDE OGGI

20 FEBBRAIO 1993

*

PROVINCIA / “Non è ordinaria amministrazione”. Discariche in Consiglio, la Giunta va avanti. Malgrado la crisi lunedì si parlerà di rifiuti, Usl e alta velocità. L’assessore Carè: “I problemi non posso attendere ancora”.

FORMIA / Una giunta di carnevale. Accordo Dc-Pri, sarà Maurizio Costa il nuovo sindaco, definito anche l’esecutivo. Il Pds al ministero dell’Interno: “Il Consiglio va sciolto”. Resta da valutare il peso che la coalizione, espressa da un consenso ormai delegittimato, potrà avere per risolvere i problemi.

FROSINONE / Trasporto pubblico, il sindacato accusa il Comune: così non va Vertice tra Cgil-Cisl-Uil e Amministrazione. Mollica della Cgil: “La Geaf non fa circolare i pullman per gli handicappati e ha alzato il prezzo del biglietto senza offrire servizi migliori. La periferia è scoperta”. L’assessore respinge le critiche.

CECCANO / Gli psicologi in classe. Al via un’iniziativa pilota per le scuole dell’obbligo, promossa da Usl e Comune. Il dottor Masi: “Seguiremo meglio i ragazzi a rischio”. L’assessore Carrano: “Con una spesa di soli cinque milioni assicureremo un servizio costante nel tempo per prevenire la dispersione scolastica”. Gli esperti lavoreranno a fianco degli insegnanti.

CALCIO / Alzati e cammina. A Nepi il Civitacastellana anticipa con la formazione umbra: si gioca alle 15. Il Pool affronta il Bastia per spezzare il lungo digiuno. Nel girone di ritorno i civitonici hanno racimolato solo due punti e sull’orlo della zona a rischio. Per trovare tranquillità è stato varato per la prima volta un ritiro. Confermati gli undici di Macerata.

*

