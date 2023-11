Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 20 novembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 20 novembre 2023

20 NOVEMBRE 1993

FROSINONE / Rallenta la lotta agli abusi. Dopo i primi proclami, gli amministratori frenano l’azione per le mille abitazioni irregolari. Ma è “guerra” per l’abbattimento del rudere di via Angeloni. Prevista solo la requisizione di una costruzione sulla variante Casilina. Il muro della vergogna nel centro storico dovrebbe essere demolito d’autorità: i proprietarie hanno respinto le offerte economiche.

PROVINCIA / Scuole ancora fredde, esplode la protesta. Problemi in molti comuni. A Pontecorvo per la “Bernadotte” sollecitata un’inchiesta sull’appalto. Il presidente della Provincia parla di provocazioni.

CASSINO / Chiuse per tre settimane le sale operatorie, assicurate le emergenze. Caos all’ospedale “Gemma De Bosis”. Corsie ridotte ad eterno cantiere, medici e infermieri costretti a lavorare trabi calcinacci. Tutto mentre la Regione ritarda l’avvio dei lavori per il nuovo nosocomio. Il manager minaccia denunce..

Rubata la cassaforte con i ticket. Strano furto l’altra notte negli uffici della Usl di via Fabi a Frosinone. Nel forziere, “strappato” dal muro, vi era poco più di un milione di lire, ma – sembra – nessun documento particolare.

AQUINO / Quella pistola non sparò. Colpo di scena al processo per l’omicidio di Mina Di Vizio, di cui l’accusato è l’ex amante. Ai periti consegnata un’arma diversa da quella del delitto. Il difensore dell’imputato Luciano Sambataro parla di errori, mentre i legali della Parte civile lanciano pesanti sospetti.

