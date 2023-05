Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 22 maggio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 22 maggio 2023

ACCADE OGGI

22 MAGGIO 2003

UNIVERSITÀ-FROSINONE / Facoltà nell’ex tribunale: in arrivo il sospirato sì. Dopo la protesta a Roma del sindaco e del presidente della Provincia. Il sottosegretario: serve solo un documento che attesti copertura finanziaria. Scalia: si è resa necessaria la minaccia di un’azione estrema. Marzi: vicini al risultato. Il rettore: eccessivo zelo.

CASSINO / Via libera a centri commerciale e fiera Voto bipartisan del Consiglio per tre opere da 65 milioni di euro. Sarà costruito anche il nuovo Hotel.

FIUGGI / Maradona cittadino onorario. Dieguito riparte e promette: “Ritornerò a giugno”. L’assessore: “La vacanza dell’ex campione ha avuto un enorme ritorno pubblicitario”. In arrivo un altro importante appuntamento, a giorni sbarcherà la Nazionale di calcio Under 21 che resterà in ritiro per quattro giorni.

CALCIO-C1 / Frasca: tifosi, spingete il Sora verso la salvezza. Il ds lancia un appello ai supporter per la prima sfida dei playout contro il Giulianova. Corsa ai biglietti.

*

I titoli dei quotidiani nelle edicole del Lazio lunedì 22 maggio 2023