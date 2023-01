Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 23 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 23 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 23 gennaio 2023. Leggere per sapere e capire.

ACCADDE OGGI

23 GENNAIO 1993

PATRICA / Il tetto cede, l’operaio muore. Il tragico infortunio è accaduto ieri alla Fater: la vittima lavorava per una ditta esterna. I sindacati: “Basta, è una strage, occorrono controlli”. È il secondo incidente mortale in una settimana in Ciociaria: entrambi avvenuti in fabbrica ed in entrambi i casi hanno perso la vita dipendenti di imprese che effettuavano lavori di manutenzione.

Seminarono il terrore in mezza Ciociaria, in quattordici a giudizio. Accusati di rapina e sequestro di persona. L’anno scorso nelle campagne del sud provincia la gente fu costretta ad organizzare ronde armate per difendersi dalla banda che entrava nelle case e le razziava, dopo aver sequestrato intere famiglie.

FONDI / Mof, altri sette giorni di incertezza. Nuovo rinvio per l’approvazione dei finanziamenti.

Cani randagi in libertà. I danni maggiori agli allevatori di Atina e Pontecorvo. Solo quattro Usl dotate di accalappiacani. Oltre seicento aggressioni in un anno in Ciociaria. A Ceccano il Comune ha recentemente approvato richieste di indennizzo per tre milioni. Ma sono molti gli episodi che non vengono denunciati per si ignora la possibilità di essere indennizzati.

CANTERNO / Il lago muore e nessuno fa niente. Il Wwf accusa è promette battaglia Tutto fermo dopo le stragi di pesci. L’ambientalista Walter Culicelli promette: “Faremo un osservatorio lungo le rive per controllare l’inquinamento. Abbiamo anche bloccato un iniziativa volta a usare l’acqua per l’irrigazione”.