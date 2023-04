Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 24 aprile 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 24 aprile 2023

ACCADE OGGI

24 APRILE 2023

FROSINONE / Gas, un’ombra sul Comune. Bloccati di fatto migliaia di allacci, mentre nessuno risolve la vertenza con Italcogim. Ruggiero: “Ho chiesto alla società qual è la situazione”. Lo scontro in atto con l’azienda milanese danneggia gli utenti, mentre non si affronta il nodo delle irregolarità commesse. Molti comportamenti sospetti da parte di precedenti Amministrazioni legittimerebbero l’inchiesta giudiziaria in corso.

PONTECORVO / Urbanistica sott’inchiesta, maxi sequestro di documenti in Comune. Nel mirino imposte e licenze. Intanto l’ex sindaco Manfredo Coccarelli è stato rinviato a giudizio per abuso d’ufficio: avrebbe ritardato volutamente le designazioni al Consorzio Rifiuti in modo da poter fare lui le nomine.

SORA / Nel vecchio ospedale traslocano gli ambulatori e tutti gli uffici della Usl. Dopo il braccio di ferro con il Comune. Già in funzione il centro prenotazione per le analisi e gli esami radiografici. Presto vi andranno anche l’Utr, il Cim, il Sat e la Guardia medica. In questo modo costi tagliati per 500 milioni.

FERENTINO / Il sindaco Gargani annuncia: “Non mi ricandido”.

PROVINCIA / I sospetti di D’Auria. “Quali affari sulla scelta delle discariche?”

