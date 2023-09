Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 25 settembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 25 settembre 2023

25 SETTEMBRE 2003

Sondaggio Datamedia / Fiducia e stima: Scalia superstar. Il successo? Lo devo essenzialmente al risanamento dell’ente e a Patti territoriali”. Tra i 103 presidenti delle province italiane si colloca in dodicesima posizione.

L’assassino crolla: “Ero esasperato”. Il delitto maturato per motivi di denaro. Una nipote dell’omicida sospettata di aver partecipato al trasporto del cadavere. Fulvio Angelucci incastrato dal fucile con cui ha ucciso Giacinto Ferrelli.

Sora in piazza per tifare la sua Anna. La festa è stata trasmessa su Raiuno, durante la trasmissione “La vita in diretta”. In diretta anche i familiari. La giovane cantante ha presentato ieri in città il suo nuovo disco.

La Federmusei: “Ciociaria ricca d’arte ma poco sfruttata”. Il presidente Del Corso in visita a Veroli.

