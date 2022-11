Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 28 novembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 28 novembre 2022

[ACCADDE OGGI – 2002]

La Asl ha venduto di ospedali ciociari. La “San.Im” ha acquistato per oltre 243 milioni di euro i presidi Anagni, Alatri, Cassino, Pontecorvo, Sora e Ceccano. Le strutture sanitarie cedute ad una società per azioni di proprietà della Regione.

SORA / La discarica brucia e la Regione decide. Ieri l’impianto di Ara Frocella reso inutilizzabile da un incendio che ha distrutto tubi e teloni per contenere i sovvalli. Storace firma l’ordinanza: i rifiuti prima a Colleferro e poi a Roccasecca.

ANAGNI / Finanziere morto, per il pm è omicidio volontario: chiesto 20 anni. Per l’accusa l’incidente in cui morì il brigadiere Stanisci fu provocato dalla manovra azzardata dell’albanese. Cinque anni per il complice.

GIALLO DI ARCE / “Ha un nome l’assassino di Serena”. La rivelazione è stata fatta dal capo dell’unità analisi crimini violenti della polizia, che indaga sul caso. La procura nei prossimi giorni dovrebbe chiedere l’arresto del sospettato.