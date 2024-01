Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 29 gennaio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 29 gennaio 2024

29 GENNAIO 1994

FROSINONE / I parcheggi dei veleni. Figuraccia della Giunta che porta frettolosamente in Consiglio la revisione del piano. Molte aree richieste dai privati: tutto rinviato a lunedì. Le opposizioni hanno abbandonato subito l’aula. Nessun parere delle tre Circoscrizioni e della Commissione urbanistica.

Ciociaria terra di tesori. Furti di opere d’arte in aumento: a commissionarli sono bande di Roma, Napoli e Arzano. Trafugati quadri e mobili antichi abbandonati in ville e chiese. Quasi sempre la refurtiva finisce fuori regione. A riciclarla, poi, provvederebbero antiquari e restauratori con pochi scrupoli.

PONTECORVO / Rubati da un furgone due reni artificiali destinati all’ospedale. Slitta il potenziamento del reparto. In difficoltà i dializzati dell’intera Usl Fr/9 costretti a lunghe attese per sottoporsi alle cure. L’amministratore precisa: «La ditta fornitrice ci ha promesso che presto invierà altre due apparecchiature».

CASTROCIELO / Mori per una puntura ad otto anni: due medici alla sbarra. I periti: «Fu shock anafilattico”. Sono imputati di omicidio colposo. Il piccolo Giorgio spirò dopo dieci giorni nell’ospedale “‘Santobono” di Napoli. La sentenza prevista per l’8 aprile.

SORA / Nefrologia, reparto senza personale. Il primario Paravano accusa d’inerzia la Regione.

FORMIA / Commercio, riattivata la commissione: concesse nuove licenze. L’ultima autorizzazione era del ’92. In particolare è stato dato parere favorevole a due oreficerie. Molte comunque le bocciature. Interventi e sollecitazioni per l’approvazione dei piani commerciali. In campo le associazioni di categoria

