Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 3 ottobre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 3 ottobre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 3 ottobre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 2002]

Retata contro i videopoker. Nel cassinate denunciati 8 baristi e scovate 23 macchinette truccate. Blitz anche nel capoluogo e Ceccano. Giocatori nelle mani degli usurai dopo aver dilapidato gli stipendi. Un operaio dopo aver perso cinquecento euro ha detto alla moglie di essere stato vittima di uno scippatore.

CASSINO / Accoltellato e scaricato davanti all’ospedale

BESTIAME / Allevatori in rivolta contro la Regione: “No a quei vaccini”. Virus killer, allarme in Ciociaria.

ALATRI / È stata una condanna politica. Tre anni per abuso e falso all’ex sindaco: la maggioranza di centrosinistra si schiera al suo fianco. Caponera: “Tentativo per eliminare Cittadini alle prossime elezioni regionali“. L’imputato: “Speriamo che la politica non c’entri, ricorrerò in appello“. Morini: “Ora non si deve dimettere“.

CECCANO / Il sindaco dice solo falsità. Querqui della Margherita contro Ciotoli su porcilia, scuola e Lsu.

FIUGGI / Casinò, gli albergatori tornano alla carica. Per il rilancio del turismo in grande stile. Lettera inviata al ministro Marzano e al governatore Storace.

SORA / Sorpresa, spuntano altri resti romani. Dopo i reperti abbandonati davanti all’ex carcere e il blocco dei lavori in un cantiere del centro, ripartono le indagini. Altri quattro blocchi fatti trovare davanti la cartiera del Sole. Ora spetterà alla sovrintendenza stabilire se si tratta di blocchi appartenenti alla stessa costruzione. Nuovo rapporto inviato in Procura.

CASSINO / Progetto sicurezza, arriva in città il vigile di quartiere. Prima sede a San Bartolomeo. Il servizio, dalle 8 alle 20, si occuperà di persone sospette e circolazione.

CALCIO C1 / Trasferte terribili, Sora pensa al turn-over. Per Taranto e Teramo Di Picchio pensa a formazioni diverse. Il bomber Di Domenico ha recuperato.