Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 30 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 30 gennaio 2023

ACCADDE OGGI

30 GENNAIO 2003

FROSINONE / Corsa a sei per quattro poltrone, il sindaco Marzi tentenna. Comune: maggioranza di centrosinistra al bivio. Tucci, in aria di sfiducia, potrebbe insidiare anche Tagliaferri.

FERENTINO / Elezioni, le civiche salgono a quota sei. L’ultima lista è quella formata dagli abitanti della zona Roana.

FROSINONE / Chiuse in bagno per sfuggire ai genitori. Dopo aver preso una multa, due tedicenni si nascondono al “Globo”. Le ragazzine decidono di non rientrare a casa per evitare la ramanzina, ma un vigilantes del supermercato dà l’allarme.

SORA / Sorpresa: sotto le mele 17 chili di cocaina. È il più grande sequestro fatto in provincia. La polvere bianca, sul mercato ciociaro, avrebbe fruttato tre milioni di euro. La polizia punta a scoprire chi, nel Sorano, ha le potenzialità per comprare un quantitativo così importante di stupefacente.

Controlli del Nas sull’acqua Fiuggi. La produzione non ha subito alcun rallentamento a seguito del sopralluogo ordinato dal procuratore di Torino Guariniello. Il sindaco: “Le analisi eseguite ogni giorno ci danno le più ampie garanzie”. Irregolarità riscontrate solo nella conservazione di alcuni tappi.

CASSINO / Dopo due secoli di vita il mercato si sposta nell’ex campo sportivo. L’area avrà un parcheggio.

LE PRIME PAGINE

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 30 gennaio 2023.