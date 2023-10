Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 30 ottobre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 30 ottobre 2023

30 OTTOBRE 2003

Allarme terrorismo: blitz della polizia, tre arrestati. In manette anche l’ex titolare di una pescheria di Cassino per aver firmato venti assunzioni. Emessi avvisi di garanzia, perquisizioni anche nel capoluogo. I fermati sono accusati di aver favorito, con documenti falsi, l’ingresso di algerini in Italia.

PROVINCIA / Vacilla l’accordo a sinistra. L’autorizzazione rilasciata ad un’azienda di Anagni scatena un caso politico.

ALATRI / L’università cresce: arrivano tirocini e stages dall’Ateneo di Cassino. Facoltà di lettere e filosofia. Entro novembre verrà stipulata la convenzione con il rettore.

CASALVIERI / “In fumo i soldi per salvare il bilancio”. Il sindaco accusa gli ex amministratori di aver dilapidato i fondi per evitare il crack.

FERENTINO / Cimitero, lavori in corso nella ricorrenza dei morti. Il sindaco si scusa con i cittadini: “Abbiamo fatto il possibile”..

