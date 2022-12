Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 5 dicembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 5 dicembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 5 dicembre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – I titoli del 5 dicembre 2002]

FIAT / Strade e treni bloccati contro i tagli. Lavoratori e sindacalisti di ogni sigla uniti per fermare le 1204 lettere di cassa integrazione. Traffico paralizzato per 11 ore e lungo corteo per le strade di Cassino. Un coro unanime: “L’azienda deve modificare il piano industriale, investire nella ricerca e rilanciare la Stilo sui mercati interni ed esteri”.

ROCCASECCA / In 800 a Roma contro discarica: verrà proposta la revoca. La rivolta dei sindaci.

FERENTINO / Elezioni, spuntano due nuovi candidati. Perde consenso la scelta dell’ex sindaco Valeri. Sabato vertice del Polo. L’ulivo in campo con Rifondazione. Nella Cdl in pole position Gargani, Vellucci proposto dai “dissidenti”.

ALATRI / Ospedale, medici e sindaco contro l’Asl Il primo cittadino: “Vogliono chiedere il nosocomio. Il personale è all’osso, si gioca con la vita delle persone”. I camici bianchi in sciopero: si teme lo smantellamento della struttura. Secondo i sindacati il direttore sanitario del San Benedetto non è idoneo al ruolo che ricopre: “La magistratura valuterà i suoi atti”.

ALATRI / Titolare di un night trovato morto con uno spacco sulla testa, è giallo. Il corpo di Valentino Pietrobono, 63 anni, è stato ritrovato in casa: metà faccia divorata dai topi. Gli investigatori indagano a tutto campo. Oggi autopsia e nuovo sopralluogo in casa.

CALCIO-C2 / “Brutti falli? Si, ma solo da parte loro”. Veleni sul derby: alle accuse del patron del Latina ribatte il presidente del Frosinone Navarra.