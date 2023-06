Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 5 giugno 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 5 giugno 2023

ACCADE OGGI

5 GIUGNO 1993

FROSINONE / Il geometra nega tutto. Firme false all’Urbanistica. Interrogato ieri in carcere. Nel mirino dei magistrati altri tecnici e la “talpa”. Il funzionario del Comune, accusato anche di corruzione, afferma di non aver mia visto il certificato incriminato. Il documenti serviva per un megaopificio ittico all’aeroporto che non poteva essere autorizzato dalla Commissione edilizia.

LATINA / Ritorna la grande sete. Il sindaco ordina di ridurre i consumi d’acqua per scongiurare il rischio di rimanere a secco. Orti è giardini potranno essere annaffiati solo di notte. Un disagio che si ripresenta ogni estate da una decina di anni. Dal Comune si chiama in causa la Regione che gestisce la sorgente delle Sardellane. Proposta la realizzazione di due mega-cassoni.

Aumentano i disoccupati: in tre mesi persi 1200 posti di lavoro. Allarmata indagine dell’Unione industriale. Il presidente Pigliacelli: “La flessione dei livelli produttivi determina una forte rallentamento della domanda di lavoro. Le aziende sono ancora costrette a ricorrere alla Cassa e alla mobilità”.

FIUGGI / Sciopero ad oltranza. Bloccato lo stabilimento di imbottigliamento per protesta contro il giudice Metta. “Staremo fermi fino a che il Comune non riavrà le Terme”. Non usciranno più bottiglie fino a quando la Corte d’appello non deciderà di affidare all’azienda speciale la gestione del complesso idrotermale, subentrando alla società di Giuseppe Ciarrapico.

