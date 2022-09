Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 5 settembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 5 settembre 2022

[ACCADDE OGGI – 2002]

FIUGGI / Acqua, Maxi sequestro Il carico da tre anni è abbandonato al porto di Ancona, in trentasei containers, e non è mai stato pagato. Sigilli a 620 mila bottiglie di minerale scaduta e diretta in Giordania.

FROSINONE / Piacentini: “10 milioni di euro dal condono? Fantasie dell’assessore“. L’ex titolare dell’Urbanistica accusa. Silenzi replica: “Ci sono una marea di pratiche ancora da istruire“.

ANAGNI / Il sindaco vacilla sotto i colpi dell’ex Ccd. Un assessore e due consiglieri rifiutano di confluire nell’Udc, mettendo a rischio la maggioranza. Intanto l’opposizione presenta esposti in Procura per le concessioni edilizie. Il commissario Mele bacchetta: “Non ci si può servire di un partito per ottenere fini personali“.

CECCANO / Il sindaco: “L’ospedale avrà nuovi reparti. Parola di Governatore”. Dopo l’incontro in Regione.

CASSINO / Carni clandestine, due indagati. Sviluppi dopo il sequestro di tre falsi dell’Asl e dei punzoni per marchiare il bestiame. Inchiesta della procura della Repubblica su un mattatoio.

FERENTINO / Margherita velenosa col sindaco: “Cultura? Affari di famiglia“. Delega nelle mani di Valeri. L’opposizione: “Aspetti poco chiari. Vogliamo spiegazioni“.

CALCIO / Rigore fantasma e l’Aquila beffa i canarini. Il Frosinone perde 2-1 con gli abruzzesi ed è fuori dalla Coppa Italia, dopo aver dominato per tutto il tempo.