Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 6 febbraio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 6 febbraio 2023

ACCADDE OGGI

6 FEBBRAIO 1993

FROSINONE / Stop al centro commerciale. Giovedì in consiglio la revoca dell’assegnazione delle aree a servizi a Selvapiana. Per il Comune sarebbe stata violata la convenzione. L’assessore: “Presto criteri più vantaggiosi per le casse pubbliche”. Inchiesta sulle licenze facili: sentito l’architetto Noce.

ALATRI / Si rischia di dover tornare di nuovo alle urne. Dissensi nella maggioranza. Lunedì in forse l’elezione del sindaco e della Giunta. Si sta ancora litigando per i posti di assessore. Il caso Tagliaferri.

FORMIA / I democristiani in rivolta. L’inchiesta “mani pulite” sta provocando un vero e proprio terremoto politico. La Finanza ha avviato nuovi accertamenti patrimoniali. Nello scudocrociato c’è chi vuole la testa del sindaco e chi chiede le dimissioni dei consiglieri. Durissime le opposizioni.

Scarsa igiene: rischiano di non vendere più latte centinaia di allevatori. Ispezioni a tappeto delle Usl nelle stalle. I veterinari hanno riscontrato il superamento dei livelli batteriologici previsti dalla normativa Cee. Entro marzo chi non sarà in regola non potrà più consegnare il prodotto alle industrie di lavorazione.

CASSINO / Malati di mente, pochi servizi. Per centinaia di pazienti personale senza automezzi e assistenza in locali angusti e maltenuti. Il primario Angelo Torre: “Basterebbe poco per migliorare”. Il problema dei contributi a pioggia erogati dalla Regione. Intanto all’ospedale G. De Bosis stanno per partire il nuovo reparto di diagnosi e cura psichiatrica e l’assunzione di operatori specializzati.

PALLANUOTO / Televisione, che passione. I rossocelesti a Napoli contro Posillipo, finora dominatore incontrastato in serie A1 (14,45). L’Aquasol Civitavecchia in diretta su Raiuno: è la terza volta.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 6 febbraio 2023.