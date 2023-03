Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 6 marzo 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 6 marzo 2023

ACCADDE OGGI

6 MARZO 1993

CECCANO / Profumo di Tangenti. Indagini a tutto campo sul depuratore e sul piano regolatore. Asi nella bufera. Sequestrati documenti sulla concessione di venti aree. Il Pds chiede al sindaco di rassicurare i cittadini sulla funzionalità e la struttura di Colle San Paolo. Chiesti alla Provincia chiarimenti sulla mancata autorizzazione allo scarico delle acque dell’impianto nel fiume Sacco.

FROSINONE / Paura per gli abusi edilizi, i consiglieri si dileguano e la discussione è rinviata. Inconcludente riunione dell’assise cittadina. Rissa sulla commissione che dovrà esaminare le idee per il parco “Cosa”. Chiesto un nuovo appalto per le mense scolastiche. Perplessità sulle licenze “provvisorie” rilasciate alla discoteca Maraja

Camorra, allarme della Cgil. Prudente il questore: “Non siamo ancora certi della matrice di queste intimidazioni”. Caruso: “Le nostre richieste sono rimaste sulla carta”. Proseguono, senza sosta, le indagini dei carabinieri per far piena luce sulle minacce ai cantieri di Ceprano e Vicalvi.

FORMIA / Alberghiero sequestrato dalla Usl: è sempre stato inagibile. Sigilli a tutto io secondo piano. Il provvedimento preso anche per il degrado in cui versa la struttura, mai consegnata dalla ditta costruttrice e quindi senza un “padrone”. Le lezioni non saranno comunque interrotte.

LATINA / Caso Rizzo, Separati in carcere. Arrestati e portati in carcere il segretario e la sua convivente. I macchinari usati e il servizio d’argento inchiodano la coppia. Gli inquirenti hanno scoperto che la venditrice della tipografia è una ignara vecchina di Avezzano, zia della donna. Il funzionario da ieri è in una cella di via Aspromonte. L’assistente sociale del Comune è stata trasferita a Rebibbia.

CALCIO – FORMIA / La miglior difesa all’attacco. A Casal del Marmo confronto tra l’eccellente retroguardia pontina e quella deficitaria dei ministeriali. Sibilia guida il suo Formia: vuole espugnare il campo dell’Astrea. Rientra De Angelis: riforma con Galli la coppia del gol. Calabria al posto di La Manna. Il tecnico: “Miglioreremo”.

