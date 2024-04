Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 8 aprile 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 8 aprile 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Annunciazione del Signore. In Oriente, già alla metà del VI secolo il 25 marzo è testimoniata la festa. A Roma lo sarà dal VII secolo. Essendo una festa legata al Signore Gesù e al suo ingresso nella storia, il nuovo ordinamento liturgico ha preferito – alla più popolare Annunciazione di Maria – denominare la festa con il titolo di “Annunciazione del Signore”. La solennità dell’Annunciazione del Signore è una festa natalizia, seppur fuori dal tempo di Natale: nove mesi prima della nascita, avviene l’incarnazione di Gesù nel grembo della Vergine Maria. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 8 APRILE 1994

Un parco a carte coperte. In gara per disegnare l’area del fiume Cosa hanno mappe vecchie e poche informazioni. Progettisti di tutt’Italia contestano l’operato del Comune. Intanto gli Ordini di Geologi e Agronomi protestano per la loro esclusione dalla commissione di concorso; ricorso al Tar.

Sospesa gara d’appalto per il trasporto urbano. Il Comune si è sbagliato. Ennesima figuraccia degli amministratori. L’esperto consultato dalla Giunta conferma che la Geaf ha diritto a continuare il servizio. Chi pagherà questa volta?

Rifiuti, Anagni la più cara. I costi della raccolta sono diventati pesantissimi a causa della mancanza di discariche. In Ciociaria grosse differenze tra Comuni per i tributi. Quelli del capoluogo e di Ceccano sono i meno tartassati tra gli abitanti dei grossi centri del frusinate: pagano due terzi di meno degli anagnini e quasi la metà dei sorani e dei cassinati..

FORMIA / Il porto di Caposele fra detriti in superficie e fondali da dragare. La struttura turistica è in difficoltà. Nel corso di una riunione in Comune sono stati esaminati i problemi, le carenze e le patologie che affliggono l’area portuale. Denunciata la situazione di caos che si è verificata nel periodo pasquale.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 8 aprile 2024.