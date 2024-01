Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 8 gennaio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 8 gennaio 2024

8 GENNAIO 2004

FROSINONE / Sei miliardi “benedetti”. La ricevitoria super fortunata. Simone Cianchetti. Scrive saggi sull’Abbazia di Casamari e li spedisce ai potenti della terra: da Scalfaro a Canino, da Bill Clinton a Wojtyla. Il Pontefice aveva inviato gli auguri al figlio del titolare del bar.

INTERPORTO / Soldi, chi non li ha è fuori. I soci pubblici in difficoltà per l’aumento si capitale: cederanno le loro azioni? Il presidente Zeppieri: “Servono subito due miliardi”. Entro la fine del mese sarà chiesto al ministero dei Trasporti il finanziamento per realizzare la mega struttura.

ALATRI / “Non siamo teppisti, siamo giovani”. Veglione al centro sociale, replicano gli organizzatori. Dopo le proteste degli abitanti del quartiere si scatena la polemica. Il comitato: nessuno schiamazzo, festa autofinanziata.

ROCCASECCA / Depuratore allo Scalo: martedì in Consiglio la decisione definitiva. Fiume Melfa superinquinato. Gli abitanti della frazione sono esasperati contro il Comune per un’opera attesa da dieci anni. Il sindaco Abbate: “L’area scelta non era idonea, ora ne troveremo un’altra con le caratteristiche giuste”..

