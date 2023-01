Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 9 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 9 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 9 gennaio 2023. Leggere per sapere e capire.

ACCADDE OGGI

9 GENNAIO 1993

ARPINO / Alessia incontro alla vita. È tornata la bimba dagli USA. Per la prima volta ha visto la sua abitazione. Ha due anni ma è sempre stata in ospedale. Il racconto della coraggiosa mamma, e le speranze per il futuro. Racconta Erminia Simoncelli: “Il periodo trascorso a Pittsburgh è stato terribile: la gente parlava e io non capivo nulla“. “Lì i medici sono stati meravigliosi ma io avevo sempre un incubo: tornare in Italia con una bara bianca“. Da tutta Italia raccolto più di 1 miliardo. I soldi in più destinati ad altri bambini.

LATINA / Mistral, 141 licenziati. Sono fallite tutte le trattative svolte a Roma al Ministero e presso l’Ufficio del lavoro. E da lunedì assemblea permanente a Sermoneta Scalo. La finanziaria va anche contro il Ministro. I Sindacati: la Gepi vuole forzare la mano al governo per altre situazioni.

LATINA / Assalto al “blindato”: i banditi sparano e fuggono senza bottino Fallisce il colpo alla centrale nucleare.

CULTURA / Il Dubbio vince l’inferno. Il sondaggio della Doxa sui libri più letti in provincia e Regione.