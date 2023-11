Le Prime Pagine dei giornali di martedì 28 novembre 2023

Nonostante le insistenze della Lega e di Matteo Salvini, il ripristino delle Province salta ancora una volta. Sempre per lo stesso motivo: serve un miliardo di euro che non c’è. Tensioni politiche tra Fratelli d’Italia e Lega. Che voleva votare le nuove Province già in primavera. Il 22 dicembre si va alle urne a Frosinone con il vecchio sistema del voto ponderato per sindaci e amministratori comunali