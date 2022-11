Le Prime Pagine dei giornali di martedì 1 novembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 1 novembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 1 novembre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 1992]

ECONOMIA / Plocco: “Salute precaria e futuro molto nebuloso”. Intervista al presidente della Federlazio. Alla Provincia spetta un forte coordinamento.

FROSINONE / E ora via con la verifica in Comune. Approvato senza particolari sussulti il bilancio di previsione per il 92. Lunghissima seduta consiliare, contrassegnata da un dibattito talora contraddittorio. Anche i socialisti hanno votato in maniera compatta.

CECCANO / Appalti pilotati, un indagato. Primi concreti riscontri nell’inchiesta della polizia. Informazione di garanzia inviata ad un dipendente Usl. Sottoposto a interrogatorio, ha respinto le accuse.

CALCIO FEMMINILE / Canarine in gran forma. Sul campo dell’Eur per una prima verifica. Le romane devono riscattarsi.