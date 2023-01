Le Prime Pagine dei giornali di martedì 10 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 10 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 10 gennaio 2023. Leggere per sapere e capire.

ACCADDE OGGI

10 GENNAIO 1993

FONDI / Troppe ombre sul Mof. Il Pds denuncia oscure manovre dietro la richiesta di finanziamenti per 75 miliardi. Il “giallo” del progetto esecutivo presentato senza firma. Il consigliere regionale Vitelli: responsabilità di Governo, Regione e Camera di commercio. Due anni non sono bastati per mettere d’accordo i gruppi di potere che ruotano attorno al mercato.

FROSINONE / Dc spaccata, il sindaco bacchetta il segretario: “Danneggi il Partito”. Durissima replica di Lunghi. Il primo cittadino: “Inammissibile la tua richiesta di sospendere l’attività della giunta. In cinque mesi abbiamo lavorato bene”. Pacifici: “Non ho chiesto le tue dimissioni. Volevo solo riaprire un dialogo”.

Stavolta sono saldo veri. Svendite in quasi tutti i negozi d’abbigliamento a

della città, tanti sconti e affari interessanti. Giulio Certo: “La crisi ha particolarmente penalizzato il settore, pertanto gli operatori ora hanno problemi di liquidità”. Un negoziante: “La gente ha volutamente scelto questo periodo”.

Una linea telefonica per denunciare le scorrettezze. In rivolta contro gli abusi Difensori civici, Tribunale del malato, Codacons: in Ciociaria i cittadini non sono più soli.