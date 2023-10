Le Prime Pagine dei giornali di martedì 10 ottobre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 10 ottobre 2023

10 OTTOBRE 1993

Un nubifragio di polemiche. Sindaci e industriali accusano: “Soccorsi lenti”; la Prefettura replica: “Troppi i Comuni impreparati”. Aldo Antonetti: “Ora occorre un piano provinciale d’emergenza”. Solo 7 amministrazioni provinciali hanno allestito squadre di Protezione Civile. Cinquecento i volontari al fiano dei 136 vigili del fuoco impegnati in oltre 500 interventi nei due giorni del diluvio.

CECCANO / Tutta la città ha paura: “Quell’impianto è un’autentica bomba” Produzione d’idrogeno sott’accusa. Il consigliere Pio Spinelli chiede che il Comune accerti la reale pericolosità dello stabilimento “Annunziata”. Ma l’azienda replica: “Ci sono sistemi di sicurezza tre volte superiori alla norma”.

FORMIA / Tesseramenti Dc, la procura indaga. Sequestrati dalla Finanza i tabulati del Partito. I soldi delle iscrizioni non comparirebbero nei bilanci. L’inchiesta coinvolge anche i segretari provinciali dall’85 ad oggi.

LATINA / Sognando un padrone. Un gruppo di volontari gestisce un canile in cui trovano rifugio gli animali abbandonati. Alla Chiesuola vivono 400 cani in cerca di adozione. Ogni “Fido” ha una storia di maltrattamenti e di stenti: regalato per Natale ai bimbi e abbandonato nelle vacanze estive. La presidentessa dell’Associazione amici del cane: “Per uno che riusciamo a far adottare, ne entrano almeno altri quattro”..

