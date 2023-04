Le Prime Pagine dei giornali di martedì 11 aprile 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 11 aprile 2023

ACCADE OGGI

11 APRILE 1993

Pasqua fatta in casa. Nonostante la crisi i ciociari non perdono la voglia di vacanze, ma spendono di meno. Diminuiscono i viaggi all’estero; boom delle Dolomiti. Prenotazioni in ribasso del 15 percento. Tengono le capitali europee e le città d’arte italiane. Molti riscoprono le crociere. Crisi di presenze nelle stazioni sciistiche locali, mentre i Vip trascorrono le feste in casa. Rilancio del turismo religioso.

FROSINONE / Sottopassi allo Scalo ancora bloccati: ultimatum alla Regione. Servono urgentemente tre pareri tecnici. L’assessore all’Urbanistica Ruggiero: “Sono ottimista ma ci devono dare subito i nulla-osta ambientale, urbanistico e sismico”. Opere da appaltante a giugno per non perdere i finanziamenti.

TERRACINA / Inquinamento, è polemica. I dati sulla balneabilità del mare provocano alterne reazioni tra gli operatori. Il Wwf: stessa situazione da anni e non si è mai fatto niente. L’Asvom parla di una campagna contro la città a vantaggio di altre località. Il problema dei fiumi che scaricano sulla costa.

