Le Prime Pagine dei giornali di martedì 11 luglio 2023

ACCADE OGGI

11 LUGLIO 1993

FROSINONE / Rifiuti, solo chiacchiere. Ieri vertice alla Regione. Nessuna decisione è stata adottata per localizzare le discariche. Per l’impianto di Colfelice subito un Commissario. I sindaci di Cassino, Monte S. Giovanni Campano e Cervaro hanno detto no alla costruzione di impianti di stoccaggio.

L’assicurazione Edera commissariata, Zeppieri querela il presidente dell’Isvap. Giallo sulla grave decisione. L’amministratore, estromesso dall’Organo di vigilanza, accusa di falso il capo degli ispettori e chiede al magistrato di indagare.

LATINA / Comune, il giorno più nero. Ieri gli arresti, domani l’ultimo consiglio comunale: l’amministrazione locale in bilico. Il pidisessino Di Resta: “Redi? Ora dovrebbe andarsene”. Cauti i dissidenti Dc, Psi e Pds: “L’alternativa resta sempre l’unica soluzione”. I missini premono per sciogliere l’assemblea.

FIUGGI / Non verranno riassunti tutti gli ex dipendenti. Firmato e subito contestato l’accordo. L’azienda speciale ha sottoscritto l’intesa con i sindacati: resteranno fuori i 134 assunti con contratto di formazione. Alcuni lavoratori insoddisfatti hanno chiesto l’intervento del giudice Metta.

AMASENO / “Cassa Rurale” sospeso direttore. Contrasti con il Consiglio d’amministrazione.

I titoli dei quotidiani nelle edicole del Lazio martedì 11 luglio 2023.