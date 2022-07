Le Prime Pagine dei giornali di martedì 12 luglio 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 12 luglio 2022 luglio 2022

ACCADDE OGGI – 1992 – FROSINONE / Sul Comune l’ira della Dc Dopo il varo di una maggioranza laica e sinistra alla Provincia decise le ritorsioni. In forse la soluzione della crisi e rischio di scioglimento. L’intesa per varare una Giunta a quattro con Psi, Psdi e Pli, che sembrava sicura, ora torna in alto mare. I democristiani vogliono un assessore in più per avere la maggioranza nel governo cittadino. STRANGOLAGALLI / Inchiesta sul parcheggio crollato Sequestrati molti documenti in Comune. L’opera costata un miliardo e mezzo, due anni fa cedette in parte dopo alcuni giorni di pioggia. Danni per 150 milioni. SORA-FROSINONE / Un giallo a quattro corsie Il prolungamento della Sora-Frosinone presenta un tracciato molto strano e costoso. L’avvocato Colasanti: “Per gli Espropri 23 miliardi”. La ditta Ietto che ha rivenduto l’appalto ha redatto un progetto che fa passare l’arteria su case, officine, imprese, centri sportivo e commerciale. Per questa devestazione messi in conto solamente 200 milioni.