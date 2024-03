Le Prime Pagine dei giornali di martedì 12 marzo 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 12 marzo 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Massimiliano. Figlio di un veterano, per legge sarà soldato. Davanti al proconsole Dione però rifiuta di arruolarsi: in quanto cristiano, Massimiliano non può riconoscere la divinità degli imperatori né compiere atti di violenza. Il Santo subisce il martirio nel 295 a Tebessa. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 12 MARZO 1994

Licenza edilizia scaduta: sequestrato un cantiere del valore di 10 miliardi. Urbanistica: maxi indagine dei carabinieri. Dodici persone, proprietarie di manufatti in fa aveva detto che i soldi erano costruzione, sono state denunciate. I controlli, che pronti, invece non era vero continueranno sino alla fine del mese, vengono eseguiti dall’alto con l’ausilio di un elicottero.

CECCANO / Aria inquinata e malattie, mai partita l’indagine. Accuse alla Usl che si difende dando la colpa alla Regione.

CASSINO / Scomparsi cento miliardi. La Regione taglia i fondi per costruire il nuovo ospedale. I perché della decisione. L’assessore alla Sanità D’Amata: «Una presa in giro». L’ex responsabile dell’assessorato Antonio Signore due mesi fa aveva detto che i soldi erano pronti, invece non era vero.

ITRI / Computer per milioni lasciati marcire nella sala della Giunta. Acquistati con urgenza dal Comune. La delibera assunta circa un anno fa con sollecitudine per non perdere finanziamenti regionali mai erogati. Il prezzo, che sembra superiore alle quotazioni di mercato, è stato pagato dall’amministrazione.

FONDI / Sequestrati due palazzi. I carabinieri mettono i sigilli ad un cantiere abusivo già bloccato dal sindaco. I proprietari dell’immobile avevano ripreso i lavori. Delle due licenze ottenute, una era stata revocata, l’altra era viziata. La costruzione doveva ospitare il personale di un hotel.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 12 marzo 2024.