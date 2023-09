Le Prime Pagine dei giornali di martedì 12 settembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 12 settembre 2023

12 SETTEMBRE 1993

FROSINONE / Pretura d’oro, stretta finale. Interrogato ieri per un ora come testimone l’avvocato Aldo Sica che ha ribadito le accuse. Nei prossimi giorni potrebbero scattare i provvedimenti. Il legale, al tempo dell’affitto dei locali, era capogruppo consiliare del Psi e in quella veste ebbe modo di criticare aspramente la scelta di quell’immobile e i suoi costi eccessivi.

I nuovi marciapiedi bloccati dalla pioggia e dai ritardi burocratici. Ennesimo stop al “look” del Corso. Corsa contro il tempo degli amministratori del Capoluogo per non perdere i finanziamenti concessi dalla Regione. Sarà riammodernata e ampliata la sede dell’ex Mtc di via Fabi.

ARPINO / Ostetricia, si va verso la chiusura. La nuova struttura è costata sette miliardi. Il sindaco Sardellitti: “È uno scandalo, vogliono sopprimere l’ospedale. Sono pronto ad andare subito dal magistrato”.

Otto imprese nell’incubatore. Parte il parco tecnologico del Basso Lazio. I lavori in corso a Ferentino si concluderanno a dicembre. Uffici e capannoni a disposizione dei giovani manager. Si sta ristrutturando l’ex stabilimento della Silver. Dalla struttura, finanziata dalla Cee, Una speranza contro la recessione.

EMERGENZA ACQUA / Nelle mani del Consorzio. Mentre continuano le proteste, Formia si affida all’Acquedotto degli Aurunci. L’ente gestirà la rete idrica: “Migliorie in tre mesi”. A Fondi accuse di Pds e Rifondazione. Alleanza per Terracina invita al ricorso. Dall’Adiconsum un aiuto agli utenti.

