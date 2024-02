Le Prime Pagine dei giornali di martedì 13 febbraio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 13 febbraio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Beato Giordano di Sassonia Giovane frate dalla parola eloquente, dal cuore tenero e dalla grande passione per Gesù, fu degno successore di San Domenico alla guida del neonato Ordine dei Predicatori. Missionario in Europa, morì nel 1237 tornando da un pellegrinaggio in Terrasanta. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 13 FEBBRAIO 1994

Il Consiglio ha deciso: decine di ruderi potranno essere demoliti. Si potrà ricostruire con le stesse dimensioni. Tutto da rifare per il Palazzo di Giustizia: nuovo appalto per completare il primo lotto dei lavori. Scontro sull’area dell’ex Mtc, di proprietà comunale, assegnata dall’Asi ad una società privata.

I veleni della politica sugli avvocati. Ancora polemiche per l’elezione del presidente dell’Ordine. Piermaria De Cesaris: «Non è affatto vero che il nuovo Consiglio direttivo sia stato manovrato dall’estero dai partiti».

FORMIA / “Bocciati due Consigli. Sono tutte da rifare le delibere già adottate. Il Coreco accoglie il ricorso del Ppi. Il sindaco Bartolomeo ha commentato con disinvoltura l’incidente di percorso. «Anche Baggio può sbagliare» ha detto il primo cittadino. Ma le opposizioni gli addebitano le colpe del “disguido”.

FIUGGI / Blitz nel night, tre denunce. Espulse cinque ragazze straniere: non erano in regola con i permessi di soggiomo. Maxi inchiesta sulla prostituzione in Ciociaria. Gli uomini della Squadra mobile mirano ad identificare l’agenzia romana che ogni settimana sostituisce le entraineuses.

Turismo, una Caporetto: nel ‘93 stranieri in calo del 9 percento. Dati allarmanti forniti dal presidente dell’Ept. Quadrozzi: “Non ci resta che puntate sui monasteri e sui castelli così come sui percorsi agrituristici”. A Boville intanto l’ex convento medioevale di S. Francesco presto diventerà un centro convegni..

