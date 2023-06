Le Prime Pagine dei giornali di martedì 13 giugno 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 13 giugno 2023

ACCADE OGGI

13 GIUGNO 1993

FROSINONE / Comune, si sfilaccia la maggioranza mentre cresce la voglia di far saltare il banco. Si dimette consigliere del Pds. Due Dc ed un esponente del Psi si dichiarano autonomi, mentre Rifondazione aumenta a tre i propri rappresentanti.

Primi tuffi nel mare in scatola. Da oggi aprono quasi tutte le piscine in Ciociaria. Sette sono private e solo una è pubblica, nel capoluogo. Due parchi acquatici, il più attrezzato è alla periferia dea città. Tre complessi comunali a Cassino, Alatri ed Anagni sono chiusi per mancanza di fondi o di personale che li gestisca.

Terrore nel Cassinate per una leonessa in fuga, senza esito le ricerche. Decine di uomini armati le danno la caccia. Segnalata dal custode del cimitero di Pignataro, è stata avvistata anche da un altra persona. Non si sa da dove venga. Carabinieri, guardie provinciali e volontari la braccano con l’aiuto di un elicottero.

FONTANA LIRI / Mastroianni, una statua per ritornare. Posta in piazza l’immagine del grande scultore.

Musei, belli ma chiusi. Viaggio nel caos dei beni culturali in Ciociaria: disorganizzazione, ignoranza ed incuria. Stanziati altri trecento milioni per aprirne di nuovi. Il presidente della Provincia Orazio Riccardi censura i contributi a pioggia e decide di convocare un vertice con tutti i responsabili degli enti locali per pianificare una strategia comune e fruttuosa.

CALCIO / Il derby delle reti bianche. Difese di ferro e attacchi anemici: tra Sora e Formia 0-0 in vista. Allo Sferracavallo un match delicato per i padroni di casa, ancora in cerca dea tranquillità. Di Pucchio: “Inutile fare pronostici, l’importante è non giocare a testa bassa”. Rientra Pecoraro, in tribuna c’è Recagni.

I titoli dei quotidiani nelle edicole del Lazio martedì 13 giugno 2023.