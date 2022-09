Le Prime Pagine dei giornali di martedì 13 settembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 13 settembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 13 settembre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 1992]

FROSINONE / L’appalto rifiuti fa paura. Maggioranza ancora spaccata in Consiglio: al momento del voto manca il numero legale. L’assessore Spaziani Testa: “È stato un sabotaggio“. L’argomento torna domani in aula. Corsa contro il tempo per evitare la quarta proroga alla “Sari” che oggi svolge il servizio di raccolta dell’immondizia. Il sindaco accusa.

CEPRANO / L’Enel realizzerà un’oasi naturalistica attorno al lago. Piano per valorizzare Collemezzo. Flora e Fauna saranno protette. Le associazioni ambientaliste avanzano suggerimenti: “Bisognerà creare delle piste ciclabili, vietare la caccia e costruire delle strutture ricreative per fare pic-nic“.

FIUGGI / Cure termali, appello al Ministro. In Consiglio il decreto che abolisce la convenzione. Per la consulenza offerta dal professor Mazzetti nel contenzioso con l’Ente di Ciarrapico, il Comune pagherà 775 milioni.

TRASPORTI / Camionisti in rivolta per i contratti. Procalamti due giorni di sciopero provinciale. Cgil, Cisl e Uil lamentano il mancato rispetto degli accordi sul salario. Gli imprenditori: “Attueremo quanto stabilito“.

ANAGNI / Tir sequestrati, è un giallo. Gli autotreni, carichi di rifiuti, bloccati dalla polizia presso una discarica pugliese. L’assessore assicura: “Quella spazzatura non è nostra“. Resta ancora un mistero la compilazione delle bolle d’accompagnamento mostrate dagli autisti: sono state falsificate?.

CASSINO / Elezione nuova Giunta, il Psi: “Tutto da annullare, la seduta va rimandata“. Presentato un ricorso alla Scael. L’esposto è stato firmato anche dal Pds e dal Pri: “Al momento dell’inizio dei lavori mancava il numero legale dei consiglieri in aula“. Intanto è polemica per il viaggio in Germania del sindaco.

TERRACINA / Il mistero degli autobus. Il trasporto pubblico è un rebus: nessuno conosce orari e percorsi delle tre linee. Taxi con cifre da capogiro, ma nessuno controlla le tariffe. Informazioni sul. tracciato a bordo delle circolari o dal tabaccaio. Cinque i tassisti in possesso di regolare licenza.

CALCIO / Formia spuntato. La prima giornata del campionato di C2 vede le due formazioni laziali impegnate in terra di Sicilia, contro avversarie di rango. A Licata senza attaccanti di ruolo. De Angelis ha l’influenza, ci si affida quindi a Fusco, a Ragonese, attendendo Cardamuro. Acque agitate fra i siciliani.