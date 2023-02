Le Prime Pagine dei giornali di martedì 14 febbraio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 14 febbraio 2023

ACCADDE OGGI

14 FEBBRAIO 2003

FROSINONE / Gas, prime grane in arrivo. Ingiunzioni di pagamento per le parcelle dei “saggi”. Sempre più profonda la frattura sull’ipotesi di accordo. L’assessore Petricca: “Troppe famiglie attendono il metano. Tutta la questione sarà affrontata a marzo in Consiglio”.

Lavoro, scontro sindacati-Provincia. Vertice per fronteggiare la preoccupante crisi occupazionale. “Non si possono analizzare solo i problemi – accusano Cgil, Cisl, e Uil – ma servono impegni precisi e decisioni operative”.

ALATRI / Giura oggi il nuovo sindaco, poi di corsa in Comune per celebrare un matrimonio

FONDI / Attentato all’assessore. Data alle fiamme la casa dei genitori del pidessino Michele Fraiola. Per la polizia è un errore, per il politico un’intimidazione.

