Le Prime Pagine dei giornali di martedì 14 marzo 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 14 marzo 2023

ACCADE OGGI

14 MARZO 1993

EMERGENZA OCCUPAZIONE / Dieci miliardi per la ripresa. Il programma regionale per le opere pubbliche in Ciociaria. Caruso (Cgil): “Cantieri aperti entro quattro mesi”. Secondo il sindaco c’è la possibilità di creare mille nuovi posti di lavoro. La Provincia fanalino di coda del Lazio.

INTERPORTO / 60 giorni per presentare il progetto operativo. Vertice sulla fattibilità del centro merci. Il segretario del Cipet, Sciarrone: “A maggio il decreto per ottenere i finanziamenti sarà in vigore e tutti gli atti dovranno essere a posto”. L’Unione industriale: “Si a Zeppieri presidente della società”.

CASSINO / Medici scolastici? Sì, grazie. I presidi protestano: vogliono che siano effettuati più controlli sanitari sugli alunni. La Usl: “Non ne abbiamo nessuno, presto i concorsi”. Assente la prevenzione per gli scolari, solo campagne pubblicitarie per la promozione di dentifrici e spazzolini anticarie.

PROVINCIA / Le discariche stanno minando la coalizione di sinistra. A Sora bloccata la raccolta dei rifiuti. Il Pds ha proposto di rivedere le scelte fatte in Consiglio. Secca la replica dei socialisti: “I siti devono obbedire solo a requisiti tecnici, non alle indicazioni provenienti dalle segreterie dei partiti”.

