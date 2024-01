Le Prime Pagine dei giornali di martedì 16 gennaio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 16 gennaio 2024

16 GENNAIO 1994

FROSINONE / Il gas “brucia” la Giunta. Il contenzioso miliardario con la società, fermo a due anni fa, non approda in Consiglio. L’italcogim: “Siamo pronti a trattare”. Il direttore generale Giuliani: “Basta che decidano. Ribadiamo comunque che non abbiamo alcun timore di una causa”. Duemila famiglie attendono l’allaccio. Il sindaco Lunghi e Petricca: “Dobbiamo chiudere al più presto questa lite”.

FROSINONE / “Anche io non voterò la Morgia”. Petricca (Psdi) d’accordo col vice sindaco. I consiglieri Dc insisteranno sulla candidatura del loro capogruppo ad assessore agli Affari generali. La Giunta nel caos totale.

CASSINO / Vaccinazioni in caserma sott’accusa. I genitori si un militare della “Lolli Ghetti” sospettano che i vaccini abbiano provocato gravi danni al cervello del figlio.

LATINA / Ospedale, voglia di azienda. Alla Usl Lt/3 è arrivato il nuovo commissario, primari e aiuti presentano la lista dei problemi più grandi. “Quali urgenze? Pronto Soccorso, Centro Aids e Radioterapia”. I medici chiedono al successore di Eldo Vallone di eliminare gli intoppi burocratici. E, soprattutto, tutela a livello regionale.

FORMIA / Inchiesta scuolabus: ascoltati in procura Comune e coop. Ieri Osvaldo Ciufo è tornato al lavoro: “Non ho ricevuto provvedimenti. La mia rimozione? L’ho saputo dal giornale”.

Gli artisti ai politici: “La cultura sta morendo”. In un incontro con gli amministratori l’associazione Zerynthia lancia l’Sos. Al presidente della Provincia e ai rappresentanti regionali e comunali è stato chiesto di intervenire con adeguati finanziamenti per far decollare, a Paliano, il primo Centro d’Arte Contemporanea..

