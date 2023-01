Le Prime Pagine dei giornali di martedì 17 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 17 gennaio 2023

ACCADDE OGGI

17 GENNAIO 1993

Sotto la neve niente. Crisi profonda per le dieci stazioni sciistiche regionali a corto di strutture e senza soldi. In un anno le presenze sono scese del trenta per cento. Nel reatino e in Ciociaria poche le piste praticabili, impianti di risalita malridotti e strade malandate. I gestori: “La Regione ci ha abbandonato. Erogato appena un miliardo e mezzo su undici stanziati“.

Protezione civile in alto mare. In Ciociaria solo due comuni hanno varato un piano d’emergenza in caso di calamità. Il segretario dell’Euroafi: “Per fortuna ci siamo noi“. Alle amministrazioni inadempienti supplisce un esercito di volontari. La Prefettura: “Basta poco per mettersi in regola“.

È tornato in libertà il sindaco di Trevi accusato di concussione. Il PM: “Non ci sono più esigenze cautelari”. La polizia sta indagando sul “giallo” legato al rinvenimento di alcuni fogli di carta bollata firmati in bianco da diversi cittadini e trovati a casa di Paolo D’Ottavi nel corso di una perquisizione.

ALATRI / Acquisto di dieci alloggi per sfrattati: l’inchiesta si allarga. Il geometra comunale in manette. I carabinieri, dopo il sequestro di altri documenti, seguono nuove piste. Il tecnico, agli arresti domiciliari per abuso e falso, avrebbe attestato che gli appartamenti erano a norma di legge.

CASSINO / Visite a casa, rimborsi facili. La Usl sotto accusa per le somme di denaro versate indebitamente lo scorso anno. Mezzo miliardo ai medici per pazienti “non ambulanti”. Il dirigente sanitario Del Foco: “All’inizio c’è stata una cattiva interpretazione della legge per cui alcuni sanitari hanno considerato come non trasportabili anche i pazienti sulle carrozzelle“.

CALCIO / Colpito e affondato. Romagna amara per i ciociari, che si infrangono contro un avversario superiore. Sora strapazzato in Coppa Italia dal Ravenna: 5 a 0. Impotenti i bianconeri, pericolosi solo al risultato acquisito. I giallorossi locali falliscono anche un rigore. Espulso Bencivenga.