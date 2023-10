Le Prime Pagine dei giornali di martedì 17 ottobre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 17 ottobre 2023

17 OTTOBRE 1993

FROSINONE / Miliardi buttati al vento. Entro fine anno il Comune sborserà settemila milioni per decreti ingiuntivi. Casaleno, lo scandalo di un terreno pagato a peso d’oro. Nel ’91 l’erede della contessa De Matthaeis offrì inutilmente al Comune un accordo che faceva risparmiare due miliardi. Vecchi debiti di undici creditori mai pagati per colpa dell’ immobilismo degli imprenditori: ora il conto è salato per tutti.

Il giallo dei ticket presi e mai versati alla Usl. Le indagini a una svolta In settimana il rapporto finale al magistrato. I responsabili del “giochetto” sarebbero stati individuati e per loro potrebbe scattare un provvedimento da un momento all’altro se gli inquirenti riterranno sufficienti gli indizi raccolti.

Strade, ora si raddoppia. La Regione e l’Anas mettono a disposizione 65 miliardi per migliorare la rete ciociara. Una parallela alla Monti Lepini, allargata la Casilina. Gli interventi principali riguardano il capoluogo, Ceccano, Ferentino, Ceprano e Fiuggi. Si partirà con le progettazioni.

Enel, Sip ed Inail via, ma a Cassino pare non interessi a nessuno. Protesta dell’ex vice sindaco Luigi Russo. La città potrebbe subire pesanti conseguenze in termini di efficienza dei servizi da questi abbandoni ma il sindaco Giuseppe Golini Petrarcone dice di non saperne niente. Nessuno l’ha informato..

