Le Prime Pagine dei giornali di martedì 18 aprile 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 18 aprile 2023

ACCADE OGGI

18 APRILE 1993

Interporto, convocato il consiglio. Dopo le polemiche qualcosa torna a muoversi nella società. Il presidente del collegio sindacale ha preso l’iniziativa dopo diversi solleciti inviati dall’Unione industriale di Frosinone.

FONDI / L’ampliamento dell’area ultima risorsa per il rilancio del Mof. Domani incontro sindaco-Regione. Arcangelo Rotunno e l’assessore all’Urbanistica decideranno sulla variante al Prg per dare il via libera agli espropri. Una soluzione che riuscirà a far rientrare la struttura nel finanziamento.

PROVINCIA / Elettricità, ultimi in consumi. Secondo i recenti dati dell’Istat, la Ciociaria è la Cenerentola delle province del Lazio. Confermata la presenza di zone a basso sviluppo. Il frusinate non riesce a raggiungere nemmeno il consumo medio nazionale che è di 980 chilovattora per abitante, nonostante la grande crescita del benessere e l’industrializzazione siamo solo a quota 940.

