Le Prime Pagine dei giornali di martedì 18 ottobre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 18 ottobre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 2002]

RIFIUTI / Emergenza fino a lunedì Verzaschi: “I ritardi? Tutta colpa della Provincia“. Scalia replica seccato: “È falso. E lui lo sa benissimo“. L’assessore regionale ordina la riapertura dea discarica a Sora.

FROSINONE / Permaflex, è il giorno decisivo / Davanti al giudice i responsabili delle società con i rappresentanti della Pac.

PUZZA A CECCANO / Guerra alla porcilaia. Scaduto l’ultimatum del sindaco, scatta l’ora delle verifiche

FROSINONE / Agente della CIA fasullo, scroccone vero. Medico pronta a far follie per lui. In molti gli hanno creduto.

GIUDIZIARIA / Giro di usura ed estorsione, il pm chiede cinque severe condanne. A Ceccano, Boville e Frosinone. L’inchiesta scattò su denuncia di un albergatore di M. S. Giovanni.