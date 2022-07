Le Prime Pagine dei giornali di martedì 19 luglio 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 19 luglio 2022 luglio 2022

[ACCADDE OGGI – 1992] – Asi un passato poco onorevole Il giudizio degli imprenditori locali sui trent’anni del Consorzio industriale nella nostra provincia. Plocco: “È ora che anche noi entriamo nella gestione dell’Ente“. “Spero che il futuro sia più produttivo” dice Augusto Pigliacelli presidente dell’Unione Industriale. “È necessario istituire corsi professionali adeguati e qualificati” aggiunge Gino Annunziata. Esodo, cinque strade a rischio Il comandante della polizia stradale indica quali sono le arterie più pericolose e trafficate della Ciociaria. D’Alessandris: “Più incidenti, ma diminuiscono morti e feriti“. Particolare prudenza nel percorrere la Casilina, la 155 per Fiuggi, la Monti Lepini, l’Anticolana e la Cassino-Formia. Nelle giornate più critiche il comando di via Maria assicurerà ogni giorno una presenza costante di duecento agenti. ISOLA LIRI / Crisi comunale, accordo tra Dc e Psi Il sindaco sarà ancora Franco Natalizia. VEROLI / Cogne in salita e i costi vanno alle stelle I cittadini in rivolta. Un errore nel posizionamento del depuratore costringe gli abitanti di S. Giuseppe a elevatissime spese per gli allacciamenti.