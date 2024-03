Le Prime Pagine dei giornali di martedì 19 marzo 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 19 marzo 2024

San Giuseppe. Tra i Santi, il più caro al cuore di Gesù, che lo amò come un figlio ama il proprio padre. Santo protettore delle famiglie e dei lavoratori, San Giuseppe viene festeggiato due volte: il 19 marzo, con l’appellativo di Sposo di Maria, e il 1° maggio, con l’appellativo di Lavoratore. (Leggi qui).

CASSINO / Affari sporchi in Comune. Indagati imprenditori, ingegneri, politici e tecnici per una serie di appalti. Sospeso il responsabile dei Lavori pubblici, Vannuccini. Dieci avvisi di garanzia emessi dalla Procura che ipotizza i reati di turbativa d’asta, interesse privato ed abuso d’ufficio. Nel mirino grandi opere pubbliche e licenze edilizie del dopo terremoto.

CASSINO / Troppi processi ogni giorno. Protestano in Pretura gli avvocati e i cancellieri Udienze fiume: anche fino alle 22. II presidente della Camera penale, professor Enzo Avino, è sceso pesantemente in campo chiedendo una miglior distribuzione delle cause per evitare i disagi. Le assicurazioni del Pretore dirigente.

ALATRI / Cimitero, duemila loculi fantasma. Centinaia di cittadini raggirati dal Comune.

ANAGNI / Raccolte tremila firme per dire no all’isola pedonale. Oggi corteo dei commercianti. Polemico il presidente Bracaglia: «Per contrastare la nostra protesta, il Comune ha organizzato, cosa mai fatta prima, la commemorazione dei Caduti del marzo 1944».

CALCIO / Condizionatori d’area. Big match domani alla Palazzina: i gialloblù cercano punti per la promozione contro la capolista. Maurizi e Nunziato protagonisti della sfida tra Viterbese-Teramo. Bomber a confronto: l’attaccante della Tuscia è capocannoniere con venti gol, quello abruzzese è a quota undici.

