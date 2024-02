Le Prime Pagine dei giornali di martedì 20 febbraio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 20 febbraio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Beato Giovanni da Fiesole.

San Leone di Catania. Nato a Ravenna nel 720, diventa monaco benedettino. Nominato vescovo di Catania, si oppone alle leggi iconoclaste dell’Impero bizantino, che imponevano la distruzione delle immagini sacre. Costretto a vivere come eremita sulle montagne, dopo molti anni ritorna a Catania dove muore nel 789. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 20 FEBBRAIO 1994

Elezioni, profumo di vecchio. Sinistra, centro e destra: i giochi sono fatti. Dietro, liti, congiure e siluri per un sistema che sa d’antico. Reincarnati, riciclati e poche facce nuove: ecco le liste del Lazio. Il fratello di Aldo Moro per i Progressisti a Civitavecchia, un venditore ambulante di scarpe a Cassino per la destra, il rettore dell’università di Viterbo per il centro. Il potente avvocato missino Misserville “fa fuori” in Ciociaria suo genero, l’ex braccio destro di De Mita concorre al Senato, la sinistra litiga su Calvi. Redi dopo Latina ha perso anche il Senato La triste sorte dei “trombati”.

FROSINONE / Una poltrona che scotta. Il neo commissario del Consorzio Asi travolto da decine di delibere per interessi miliardari. Giacomini rivela: «Non pensavo di trovare questo caos». Nell’ultimo mese di gestione il vecchio direttivo si è “affrettato” ad approvare ben 176 atti che ora dovranno essere riesaminati.

Attentati camorristici alle cave di marmo: in sette dinanzi al Gip. Sott’accusa gli anni di terrore dall’89 al 91. Agli imputati, ritenuti il braccio armato del clan La Torre di Mondragone, vengono attribuite le intimidazioni tra Ausonia e San Cosma. Obiettivo, tangenti sulla vendita del “perlato royal”.

ALATRI / Comune-Asi, una guerra infinita. Contraddittori i piani regolatori dei due enti.

