Le Prime Pagine dei giornali di martedì 20 giugno 2023

ACCADE OGGI

20 GIUGNO 2001

Delitto di Serena / “L’assassino è sposato ed ha figli”. Ennesimo appello alle amiche della vittima affinché parlino dell’uomo che l’accompagnava. Papà Guglielmo sospetta di un suo concittadino con buona posizione sociale. Intanto i risultati dell’autopsia confermano che la studentessa non è stata stuprata.

PROVINCIA / Redditi, 232 miliardi non dichiarati. Bilancio dell’attività della Fiamme gialle in Ciociaria. Ritenute non versate dai datori di lavoro per tremila milioni. La Guardia di Finanza ha scoperto anche Iva evasa per 54 miliardi. Su oltre 16 mila controlli effettuati sugli scontrini fiscali, riscontrate 2360 irregolarità. Sequestrate otto tonnellate di sigarette di contrabbando.

VEROLI / Democrazia europea pronta ad entrare. Rifondazione minaccia.

