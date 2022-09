Le Prime Pagine dei giornali di martedì 20 settembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 20 settembre 2022

[ACCADDE OGGI – 2002]

OMICIDIO IAVARONE / “Anche Claudio era nel branco”. A giudizio il giovane di Piedimonte che all’epoca del delitto era minorenne. Scagionato Daniel. Sale a cinque il numero dei ragazzi accusati di aver massacrato Mauro.

POSTA FIBRENO / Il corpo restituito. Dopo un mese di ricerche, l’operaio di Vicalvi trovato nel Fibreno.

FROSINONE / “Ecco come cambierà lo Scalo in tre anni” L’assessore Giaccari spiega il progetto dell’amministrazione Marzi. Rivoluzione nella viabilità. E non solo.

CASSINO / Incarichi di favore, lo scontro va in aula. Lotta all’interno del Cdu, la segreteria accusa: “Questa giunta non risolve i problemi della città” In consiglio sarà chiesta la rotazione dei responsabili tecnico-amministrativi.

TREVI / D’Ottavi prima ringrazia i carabinieri, poi li denuncia L’ex sindaco arrestato.

ALATRI / Il nero non piace: bloccati i lavori in piazza Interviene il soprintendente.

SORA / Dal sottosuolo ecco un mosaico. Nuovi reperti archeologici.

CECCANO / Strisce blu: è polemica. Dopo l’annuncio dell’introduzione dei parcheggi a pagamento.