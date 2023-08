Le Prime Pagine dei giornali di martedì 22 agosto 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 22 agosto 2023

22 AGOSTO 1993

Si Balla contro la crisi Secondo L’Istat i ciociari hanno speso più di otto miliardi in serate danzanti e discoteche. Ancora un emorragia di spettatori per teatri e cinema. In soli quattro anni la spesa per andare a divertirsi in un locale è aumentata di tre miliardi. Sempre meno gente negli stadi.

CECCANO / Un Consiglio aperto a tutti i sindaci contro la chiusura dell’ospedale cittadino Comune mobilitato. L’assessore Carrano: “Sarà convocato nella prossima settimana e interverranno gli amministratori del comprensorio”.

Il corpo del finanziere ancora nel lago. A Lugano sospese le ricerche per una gara sportiva.

MANI PULITE / Latina, la Banca figlia del caos. Incredibile serie di omissioni per l’immobile in R/6, che è tutt’ora abusivo. E il Comune “dimenticò” la denuncia dei vigili urbani. Le foto del cartello scomparso. Le conferme della polizia municipale.

