Le Prime Pagine dei giornali di martedì 23 gennaio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 23 gennaio 2024

I TITOLI DEL

23 GENNAIO 1994

FERENTINO / Valeo nella tempesta, fuori cento dipendenti per la crisi della Fiat. Già settantadue persone sono in Cassa a rotazione da un anno, ora la “mobilita” per un quarto di tutte le maestranze occupate in una delle aziende leader in Ciociaria. I dati sui licenziamenti.

Interporto, più denari e polemiche. Varato l’aumento di capitale, ma sarà sottoscritto da tutti? Superata la soglia dei due miliardi necessaria per accedere ai benefici di legge. Tempi e progetti sono però ancora vaghi.

Smog, scontro sui dati. L’allarme lanciato da Legambiente per largo S.Antonio smentito dal Presidio Usl. La centralina mobile antinquinamento ferma da mesi. L’unità mobile per il controllo della qualità dell’aria, costata 700 milioni, bloccata dopo un banale incidente e mai riparata.

Emergenza in tre ospedali. Nel capoluogo, a Ceccano ed Alatri tutto esaurito e i malati vanno anche nei corridoi. Vertice ieri alla Usl per trovare una rapida soluzione. All’Umberto primo 90 ricoveri al giomo per la riduzione di attività negli altri nosocomi a causa della carenza di personale..

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 23 gennaio 2024.