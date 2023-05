Le Prime Pagine dei giornali di martedì 23 maggio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 23 maggio 2023

ACCADE OGGI

23 MAGGIO 2003

DELITTO DI PIEDIMONTE / Iavarone, prosciolto il cugino. Dopo tre anni è finito l’incubo per il giovane: “Torno a sorridere” I giudici, Valentino non faceva parte del Branco che uccise Mauro.

FERENTINO-ELEZIONI / Quattro candidati contro le tasse. Mastrangeli: “Ho conosciuto meglio la gente delle città”. Fiorletta: “Ripareremo ai danni del centro destra”. Le liste puntano ad abbassare la pressione fiscale comunale, l’Ici in particolare. De Carolis: “L’Ulivo è la confusione, il Polo il fallimento. Noi ci battiamo per la gente”. Maddalena: “Chiediamo il voto per dare forza ai diritti dei cittadini”.

CAMERA DI COMMERCIO / Poche imprese evitano il tribunale. Solo il due percento si rivolge allo sportello per le conciliazioni delle controversie. Pigliacelli: “Abbiamo organizzato corsi di formazione e campagne pubblicitarie per far conoscere il servizio”.

FIUGGI / Diego e Francesca, un volto per l’acqua. Maradona e la Neri in corsa per fare da testimonal all’oligominerale. L’attrice è in pole position, ma l’ex garantito una promozione alla città stimata in tre milioni di euro.

