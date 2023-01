Le Prime Pagine dei giornali di martedì 24 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 24 gennaio 2023

ACCADDE OGGI

24 GENNAIO 1993

RIFIUTI / La Provincia vara la proposta del tre per cento. I Comuni dovranno curarne la riscossione. I 350 milioni che incasserà verranno utilizzati per la difesa dell’ambiente. Intanto sui contribuenti graveranno i maggiori costi dei trasporti della spazzatura per l’assenza di discariche in Ciociaria.

FROSINONE / Il giallo dei palazzi d’oro. Forse martedì la svolta per la ripresa dei lavori nel maxi cantiere ipotecato e pignorato. Prosegue l’inchiesta giudiziaria su tutta la lottizzazione. Fissato un incontro tra società appaltante, impresa costruttrice e un istituto finanziario per un accordo sui debiti miliardari.

FROSINONE / Oscure mosse contro i sottopassaggi. Valle: qualche consigliere vuole bloccare le opere allo Scalo. Il sindaco Sandro Lunghi: “Sono intenzionato a far piena luce su quanto accaduto. Poi invierò un esposto alla magistratura”.

Acqua potabile, un giallo. Discordanti le analisi fatte eseguire dagli “Aurunci” e dal Comune di Castro. E per far fronte all’emergenza, arriva in buste chiuse. A Pastena cittadini a secco da un mese. Ma il presidente D’Ambrosio promette: per l’estate il servizio sarà potenziato.

FONTANA LIRI / Esplosione al polverificio, 4 ufficiali a giudizio. Nello scoppio, nel giugno ’90, morì un operaio di 45 anni.