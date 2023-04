Le Prime Pagine dei giornali di martedì 25 aprile 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 25 aprile 2023

ACCADE OGGI

25 APRILE 1993

FROSINONE / Parcheggi e multe, è caos Nel centro del capoluogo stretto nella morsa dei lavori è quasi impossibile fermare l’auto. L’assessore Chiappini: “Arrivano i parchimetri privati”. Vigili e carriattrezzi all’offensiva in piazza sei dicembre. Segneri: “Non possiamo fare altrimenti”. Creati cento posti auto.

L’agricoltura lancia l’Sos. In arrivo quindici milioni di contributi per produttori di cereali e mais nonché per gli allevatori. Incentivi per frenare la continua fuga dalle campagne. Il 15 maggio scade il termine per la presentazione delle domande, ma le associazioni di categoria chiedono una proroga.

ISOLA LIRI / Troppi certificati medici: Assessore denuncia tre dipendenti comunali. Guerra all’assenteismo in Comune. A Cassino intanto continuano i sequestri in comune per l’inchiesta sugli appalti. A Pontecorvo infine si indaga sulla Usl; nel mirino una convenzione stipulata con un laboratorio di analisi.,

Monte San Giovanni Campano / In rivolta per la discarica: bloccati quattro camion pieni di rifiuti

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 25 aprile 2023.