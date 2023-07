Le Prime Pagine dei giornali di martedì 25 luglio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio martedì 25 luglio 2023

ACCADE OGGI

25 LUGLIO 1993

SCIOPERO DEI TRASPORTI / La regione è a secco. Da oggi quindici giorni di blocco dei padroncini. Ma i disagi già si avvertono. Lunghe file ai benzinai, rifornimenti in forse. In tutte le province le associazioni di categoria hanno organizzato assemblee permanenti. Posti di controllo stradali per garantire il successo dell’iniziativa.

FROSINONE / Manette a un manager della finanza in un residence al Circeo. Le indagini sulle rapine nel Lazio Sud. In passato è già stato condannato per un “colpo” da un miliardo. È noto per aver tentato di dare la scalata sia al Frosinone che al Latina calcio. Altri tre arresti.

FORMIA / Un estate da anziani Incontro tra l’amministratore della Usl Lt-6 e il sindacato dei pensionati Cgil. L’istituzione del day-hospital tra le esigenze primarie. Oltre al centro di cura diurno che risolverebbe grossi problemi, la necessità di una Tac e dell’assistenza domiciliare.

FIUGGI / La belva è ancora libera, ma il cerchio si stringe di ora in ora. Stanotte battute di caccia con le esche. Gli esperti Tony Scarf ed Elisa Cerbone hanno avuto un altro incontro ravvicinato con il felino. Intanto cresce la psicosi da avvistamento con il centralino della polizia tempestato di telefonate.

ANZIANI / “Non lasciateli soli”. Appello del prefetto ai sindaci, affinchè durante le ferie sia garantita l’assistenza. E per le emergenze si può chiamare anche il 113. Il caso di una pensionata di S. Apollinare costretta dal Comune, che è stato denunciato, a vivere in un sottoscala.

